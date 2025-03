Internews24.com - Altobelli: «Bayern Inter? Per me è un 50-50! I nerazzurri sanno cosa fare…»

di Redazione: «? Per me è un 50-50! Ifare.» Le parole di Spillo sul match valido per i quarti di finale di Champions LeagueArchiviati con facilità gli ottavi di finale contro il Feyenoord, l‘, ai quarti di Champions League, troverà un avversario fortissimo, ossia ilMonaco di Kompany, vero crocevia della stagione nerazzurra. Sul confronto in programma ad aprile, Alessandro Spillo, ex bomber nerazzurro, ha parlato cosi ai microfoni di Sport1. Ecco le sue parole:LE PAROLE- «Penso che le probabilità di passaggio del turno siano 50:50. Ho visto ilvincere a Leverkusen, è una squadra molto forte. L’avrà un compito incredibilmente difficile. I giocatori di Inzaghifare a questo livello, non puoi lasciare il controllo della gara ai bavaresi; servirà attaccarli alto.