Alluvioni | qui in Romagna coi soldi Ue per le armi si potrebbe davvero mettere al sicuro il territorio

di Derek ZoliNon sono ancora passati due anni dalla devastante alluvione che nel maggio del 2023 ha segnato la vita di molti romagnoli. Alcuni sfortunati in questi venti mesi hanno subito ben tre, e mentre fanno ancora la conta dei danni subiti, alcuni senza le forze per ripartire e sistemarsi case e luoghi di lavoro, siamo di nuovo in allerta rossa.Adesso va così: se piove per due giorni di seguito, in particolare sulle nostre colline, iniziano le allerte, prima gialla, poi arancione e per arrivare – sempre più spesso velocemente – a quella rossa, cui seguono ordinanze di chiusura scuole e di sgombero.Il clima è innegabilmente cambiato: piove tanto in pochissimo tempo. Dovremo abituarci e attrezzarci di conseguenza, ma in questi due anni abbiamo sentito più che altro tante chiacchiere.