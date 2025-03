All’Inter piace il nuovo Modric che talento! Ma ci vogliono 20 milioni

Leggi su Ilnerazzurro.it

Baturina. L’Inter sta valutando diverse opzioni per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione, soprattutto considerando le possibili partenze di giocatori chiave come Hakan Çalhano?lu, Davide Frattesi e Kristjan Asllani. La dirigenza nerazzurra è consapevole dell’importanza di trovare sostituti all’altezza e sta monitorando attentamente alcuni talenti emergenti. ?BaturinaSecondo quanto riportato da Recalcati su l’Interista, uno dei nomi più interessanti sul taccuino dell’Inter è quello di Martin Baturina, centrocampista croato classe 2003 attualmente in forza alla Dinamo Zagabria. Nato a Spalato, Baturina ha iniziato la sua carriera nelle giovanili dell’Hajduk Spalato prima di trasferirsi alla Dinamo nel 2017. Ha debuttato in prima squadra nel maggio 2021 e da allora ha collezionato numerose presenze, contribuendo ai successi del club sia in ambito nazionale che internazionale.