Allerta rossa scuole chiuse a Bologna E il sindaco | evacuate i piani bassi

Si chiude tutto, di nuovo. E si evacua, ancora una volta.e provincia ripiombano nell’incubo alluvione dell’autunno scorso, trascinando con loro anche parte della Romagna che il suo tributo di lacrime e fango lo ha pagato più volte negli ultimi due anni. Per tutta la giornata di oggi èper rischio idrogeologico nel Bolognese e in parte del Ravennate e Ferrarese, mentre nella restante porzione della regione il grado di pericolo non scolorisce più dell’arancione. "Il sistema di Protezione Civile è in campo per fronteggiare un’ondata di maltempo importante", così il presidente dell’Emilia-Romagna, Michele de Pascale. Sulla regione è attesa fin dalle prime ore del giorno una vasta area di bassa pressione con precipitazioni, che interessa anche Toscana e Nord-Est Italia, Veneto in particolare, con estensione su Marche, Lazio, Campania settentrionale e zone interne di Molise e Abruzzo.