Allerta rossa prorogata in Toscana. Musumeci firma mobilitazione nazionale straordinaria Protezione Civile. Piena Arno

Leggi su Corrieretoscano.it

in. Ministro Nellorichiesta da Eugenio Giani, presidente Regioneconmeteodichiarata per rischio idraulico venerdì 14 marzo per le province di Pisa, Livorno, Prato, Firenze, Pistoia, Arezzo,a sabato 15 marzo per rischio idraulico per le stesse province.Conarancione per rischio idrogeologico in gran parte dellasabato 15 marzo.dell’attesa in serata a Firenze, nella notte a Pisa.Giani: “A Firenze como diprevisto questa sera. Portata attuale 1400 mc/secondo tra primo e secondo livello” Sindaca Sara Funaro invita “i cittadini a restare a casa, se dovessero emergere ulteriori criticità le aggiorniamo. E un invito anche a non mettersi in macchina, anche per lasciare le strade più libere possibili per facilitare il passaggio dei mezzi di soccorso in caso di necessita”.