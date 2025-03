Forlitoday.it - Allerta rossa, nuova telefonata: non sono previste esondazioni. Attività didattiche sospese sabato in città

Leggi su Forlitoday.it

A Forlì non è prevista l'esondazione dei fiumi nelle prossime ore. E' quanto stato comunicato telefonicamente dal Comune di Forlì attraverso il sistema di Alert System, con invito alla popolazione a "tenersi lontano dagli argini". Viene raccomandato comunque ai cittadini "di non rimanere in.