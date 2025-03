Secoloditalia.it - Allerta rossa in Toscana e in Emilia-Romagna. Sesto Fiorentino sott’acqua. FdI annulla l’evento “Spazio Cultura” (video)

Leggi su Secoloditalia.it

Situazione di piena emergenza per il maltempo ine indove è. A, questa mattina ha esondato in pieno centro il torrente Rimaggio, allagando piazza del Mercato e le strade adiacenti. Allagamenti anche in altre zone del comune di 50mila abitanti a nord di Firenze dove è atteso un aumento delle piogge nelle prossime ore.ILL’amministrazione comunale ha invitato alla massima prudenza e alla “sospensione di tutte le attività non essenziali e non differibili”: “Non uscire di casa, non mettersi alla guida e a spostarsi ai piani alti”, l’avvertimento sui social. “Evacuare tassativamente i piani terreni delle abitazioni e pertinenze in prossimità di canali e corsi d’acqua”.A causa delle forti piogge che da ieri sera insistono su tutta laè esondato il fosso di Montauto a Grassina, alle porte di Firenze.