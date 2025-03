Ilfattoquotidiano.it - Allerta rossa in Toscana, allagamenti a Scandicci: esonda il Rimaggio a Sesto Fiorentino. Le immagini

(Firenze) èto in pieno centro il torrente, in piazza del Mercato, allagando le strade adiacenti. Ma le piogge intense che vanno avanti da questa mattina hanno provocatorilevanti anche in altre zone della città. L’invito rilanciato attraverso i canali social dell’amministrazione, è quello di interrompere ogni attività, “non uscire di casa, non mettersi alla guida e a spostarsi ai piani alti”.e problemi alla viabilità anche a, dove è stata anche evacuata a scopo precauzionale una famiglia. Al momento, fanno sapere dal Comune, le criticità maggiori si stanno registrando in via di Triozzi, nel tratto compreso tra via Roma e via ponte di Formicola, che risulta chiuso. Problemi alla viabilità anche per il flusso di auto dirottate sul territorio comunale a seguito delle chiusure in A1, poi riaperta in tarda mattinata, e del ponte a Signa.