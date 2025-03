Allerta rossa dichiarata a Firenze Prato Pistoia Pisa e Livorno Giani | Limitare spostamenti

Leggi su Corrieretoscano.it

: “”L’meteo arancione in corso per rischio idraulico sale di livello e diventaper le province di. La decisione è stata presa dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale della Toscana a seguito della riunione dell’unità di crisi. (Foto Fb Eugenio)“La situazione meteo che ci ha portato a diramare l’di ieri è confermata e ha determinato adesso la necessità di alzare il livello di attenzione a rosso – hanno detto il presidente della Regione Toscana Eugenioe assessora Monia Monni – Raccomandiamo la massima prudenza alla popolazione. Il sistema di Protezione civile regionale è pienamente operativo e stiamo monitorando costantemente l’evolversi della situazione, in coordinamento con tutti gli enti locali”.