Allerta rossa a Pisa: chiuse le scuole, sospesi i mercati ed evacuata la Golena d'Arno

La città diè in stato diper il rischio idraulico legato alla piena dell’Arno. Le autorità hanno disposto la chiusura delledi ogni ordine e grado anche per la giornata di sabato 15 marzo, come misura precauzionale per far fronte all’emergenza.Il sindaco Michele Conti ha spiegato che la situazione è complessa e in costante monitoraggio: «Siamo al secondo livello di guardia per il fiume Arno. Sono stati attivati lo scolmatore e la cassa di espansione di Roffia. Invito i cittadini alla massima prudenza e a limitare gli spostamenti per non ostacolare le operazioni della Protezione Civile».Oltre alla chiusura delle, è stata disposta la sospensione deidi via Paparelli e via San Martino per la giornata di sabato 15 marzo. L’Ufficio Ambiente sta inoltre procedendo alla rimozione dei cassonetti nelle aree limitrofe ai Lungarni, operazione che potrebbe comportare la rimozione di veicoli in sosta da parte della Polizia Municipale.