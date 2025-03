Lanazione.it - Allerta rossa a Firenze, l’attesa per la piena dell’Arno. Funaro: “Muovetevi il meno possibile”

, 14 marzo 2025 – Il picco diè atteso intorno alle 20, quando il livellopotrebbe raggiungere i 4 metri sopra il livello idrometrico. Una situazione che la sindaca Saranon esagera nel definire “eccezionale”. Per questo Palazzo Vecchio ha confermato fino alle 14 di domani, 15 marzo, la chiusura di scuole, parchi, giardini, mercati e cimiteri. Chiusure e raccomandazioni alla cittadinanza Oltre a questo, sempre fino alla fine dell’, in una nuova ordinanza vengono aggiunte le chiusure di biblioteche, impianti sportivi e musei. Annullati anche eventi culturali e sportivi. "Invito tutti i cittadini a muoversi il. Spostatevi solo in caso di necessità soprattutto per lasciare le strade libere ai mezzi di soccorso – dice ancora– così che raggiungano i luoghi dove c'è più bisogno anche fuori dal Comune, nell'area metropolitana.