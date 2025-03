Thesocialpost.it - Allerta meteo per maltempo in Emilia Romagna e Toscana: un’anziana intrappolata in un sottopasso – La diretta

Leggi su Thesocialpost.it

: nubifragi sued, frane e disagiIltorna a colpire duramente l’Italia centrale.edsono le regioni maggiormente interessate da una nuova ondata di piogge intense e temporali. In, l’è stata innalzata al livello rosso per le province di Firenze, Prato, Pistoia e Pisa, con entrata in vigore dalle ore 12 di oggi. La Regioneha invitato la popolazione alla massima prudenza, sottolineando come il fiume Arno sia sotto stretto monitoraggio per il rischio di esondazioni.A Firenze, in appena un’ora si sono registrati oltre 11 millimetri di pioggia, causando disagi alla viabilità e allagamenti localizzati. Intanto, anche inla situazione si fa critica: temporali violenti si sono abbattuti nel territorio bolognese, facendo salire rapidamente il livello di torrenti e corsi d’acqua minori.