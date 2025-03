Thesocialpost.it - Allerta meteo per maltempo in Emilia Romagna e Toscana: frane, esondazioni e piani bassi evacuati – La diretta

: nubifragi suede disagi14:09 – Disperso ritrovato a Campi BisenzioDopo ore di preoccupazione, la persona dispersa a Campi Bisenzio, dove la situazione resta molto delicata, è stata ritrovata. La conferma arrivamente dalla sindaca di Firenze, Sara Funaro, durante un aggiornamento sulla situazione.13:50 – Oltre 680 chiamate alla Protezione Civile a FirenzeLa centrale operativa della Protezione Civile ha ricevuto quasi 700 segnalazioni nella sola giornata di oggi. Sono stati effettuati 21 interventi, alcuni ancora in corso. La prima cittadina di Firenze ha sottolineato la complessità della situazione.13:45 – Anziana salvata dai Carabinieri a Borgo San LorenzoUn’anziana è stata tratta in salvo dopo essere rimasta bloccata nel sottopassaggio allagato di Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze.