Lanazione.it - Allerta meteo arancione. Oggi le scuole sono chiuse. Il lago in piena fa paura

Scatta l’-tendente al rosso" dalle 8 alla mezzanotte diper rischio idrogeologico idraulico sul reticolo minore e rischio idraulico sul reticolo principale. Per garantire la sicurezza dopo un vertice nel tardo pomeriggio avuto con la prefettura, è stata decisa la chiusura di tutte ledi ogni ordine e grado in quasi tutta la Versilia, a Viareggio, Camaiore, Massarosa, Forte dei Marmi, Seravezza e Stazzema, dove oltre all’istituto comprensivo, resterà chiuso anche il Museo storico della Resistenza di Sant’Anna. Fa eccezione solo Pietrasanta. A Viareggio restanoanche le pinete e il viale dei Tigli. A Camaiore non si svolgerà neppure il mercato nel centro storico. Le previsionipromettono ancora pia battente fino a domenica, con rischio di superamento dei livelli di guardia deldi Massaciuccoli e anche nelle zone di costa si registra un innalzamento del livello del mare che ostacola il normale sbocco dei corsi d’acqua.