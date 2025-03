Iltempo.it - Allerta massima in Toscana: paura per la piena dell'Arno. "Spostatevi ai piani alti”

Fiumi ine torrenti che esondano. L'è da diverse ore un 'sorvegliato' speciale, per il momento sotto controllo ma èl'. A Firenze, il presidentea Regione, Eugenio Giani, annuncia che lo scolmatore e le casse di espansione del bacino di Roffia sono pronti per essere aperti quando il colmo diraggiungerà la portata necessaria. Attraversando lanei suoi 241 chilometri di lunghezza riceve acqua da centinaia di affluenti e il suo corso, via via si ingrossa. Per questo in centro città a Pisa, dove sfocia, stanno lavorando da questa mattina disponendo il montaggio dei panconcelli sulle spallette dei Lungarni. Per permettere il montaggio da parte'Esercito a breve saranno chiusi i Lungarni al traffico veicolare. Lo ha stabilito il sindaco Michele Conti, dopo una riunione del Coordinamento Soccorsi convocata dal Prefetto Maria Luisa D'Alessandro, ha dato l'annuncioe nuove disposizioni.