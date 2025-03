Lanazione.it - Allerta arancione. Chiuse tutte le scuole

PISA E PROVINCIAmeteoin tutta la provincia. I sindaci hanno deciso la chiusura dile. Dai nidi all’Infanzia, dalla Primaria alle Secondarie di primo e secondo grado. Le comunicazioni, Comune dopo Comune, sono state diramate ieri sera tardi tra messaggi WhatsApp, post su Facebook, siti dei vari enti aggiornati all’ultimo minuto e le scuse di molti sindaci, come quelli di Calci e Santa Croce. Massimilianio Ghimenti di Calci "avvisa della chiusura e si scusa per le tempistiche rese necessarie dall’evoluzione delle previsioni meteo". La prefetta di Pisa, Maria Luisa D’Alessandro, ha convocato nel tardo pomeriggio di ieri una riunione con tutti i sindaci della Provincia, le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e tutti i soggetti deputati alla protezione civile e alle situazioni emergenziali come quella in atto.