Allenamento Inter, il punto sugli infortunati: Stefan De Vrij recupera per la trasferta di Bergamo? Le ultime

di Redazione, lesuDe: il difensore ci sarà per ladicontro l’Atalanta?Secondo quanto riportato su X dal giornalista di Sky Sport Matteo Barzaghi, il difensore centrale dell’Decontinua ad affrontare problemi fisici che mettono sempre di più in dubbio la sua disponibilità per lacontro l’Atalanta. Nellesedute di, l’ex Lazio ha svolto un programma personalizzato e non ha partecipato agli allenamenti di gruppo a causa di una leggera infiammazione al ginocchio, che persiste nonostante gli esami clinici non abbiano rivelato lesioni gravi. La decisione finale sulla convocazione dell’olandese per la partita contro la Dea sarà presa dopo la rifinitura di sabato, rendendo queste prossime ore decisive per il suo prossimo impiego in campo.