Allegri al Milan fa già discutere: "È quello da zero trofei in Europa"

L’allenatore livornese è uno dei nomi più gettonati per la panchina rossonera in vista della prossima stagioneC’è Massimilianoin pole per la panchina del. Il tecnico livornese è il nome forte sul quale la dirigenza di Via Aldo Rossi potrebbe puntare per ripartire e ritornare al vertice già nella prossima stagione.Massimiliano(LaPresse) – Calciomercato.itUna scelta che piacerebbe a un decano degli allenatori come Fabio Capello, che sponsorizza l’ex mister della Juventus: “Paratici porterebbe? Se la volontà – che approvo – è quella di fare unpiù italiano, direi di sì. Tra i nostri allenatori liberi sulla piazza Max è il migliore. È un vincente e conosce giàello, ma anche la squadra, per averla affrontata fino a un anno fa da avversario. Saprebbe, insomma, dove mettere le mani da subito”, spiega Capello alla ‘Gazzetta dello Sport’.