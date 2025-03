Lortica.it - Allarme truffe agli anziani: attenzione alle false email INPS e ai raggiri su WhatsApp

Il Presidente Anap Pensionati Angiolo Gtti: “Massima prudenza, non fornire mai dati personali. Attivato uno sportello di supporto per le vittime”Il numero dirivolteè in costante aumento, con nuove strategie ingannevoli che mirano a sottrarre dati personali e denaro. Recentemente, si è diffusa una frode che sfrutta il nome dell’per attirare le vittime in un pericoloso tranello.L’ha segnalato la circolazione diche promettono un rimborso di 715 euro, inducendo gli utenti a cliccare su un link fraudolento. Il messaggio, apparentemente ufficiale, invita a inserire informazioni personali e bancarie, mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini, soprattutto quelli della terza età. L’istituto raccomanda di non rispondere a questee di verificare sempre le comunicazioni sul portale ufficiale nella sezione “”.