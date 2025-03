Ilfattoquotidiano.it - Allarme clima, forti piogge tra Toscana ed Emilia-Romagna: frane, allagamenti e disagi alla viabilità

Una forte ondata di pioggia sta colpendo l’Italia, con nubifragi, raffiche di vento e allerta meteo in diverse regioni.sono tra le più interessate, con criticità idrogeologiche,che stanno causando problemicircolazione esicurezza.– In, le precipitazioni abbondanti hanno portato all’attivazione del codice arancione per rischio idrogeologico e temporali. A Firenze, nelle ultime ore, l’idrometro della stazione di Boboli ha registrato 6,6 mm di pioggia in un quarto d’ora e 11,4 mm in un’ora, mentre le raffiche di vento hanno toccato i 33 km/h. L’Arno ha superato il primo livello di guardia e la Protezione civile monitora costantemente la situazione. A Calenzano, nella notte, il crollo di un muro di contenimento su via Arrighetto da Settimello ha coinvolto un furgone in transito, semisepolto dfrana.