Ilgiorno.it - Alla scoperta delle grandi bellezze. Architettura, design e tanta arte. Viaggio fra i tesori del Vimercatese

Leggi su Ilgiorno.it

Novità eclassici, il Fai è pronto ad aprire idelper le Giornate di Primavera. Al debutto, la Casa-studio Giunta ad Agrate, un perfetto esempio di intreccio fra professione e vita privata. Si potranno scoprire non solo gli ambienti di lavoro ma anche interni e giardini, dove ogni dettaglio sorprende. Un’esperienza che non si limita all’e al: all’interno della residenza si trova una Home Gallery in continua evoluzione, una raccolta di opere d’che testimonia la passione e la sensibilità estetica dei proprietari. Gli amanti del bello potranno concedersi una visita anche ai Giardini e all’Oratorio di Villa Ravizza ad Arcore, un angolo di eleganza settecentesca nascosto tra le dimore lombarde. Per neofiti e habitué impossibile mancare all’appuntamento con il Casino di Caccia Borromeo a Oreno, autentico gioiello dell’rurale del XV secolo, in cui ammirare anche gli affreschi nella sala al primo piano: scene di caccia e immagini che sembrano alludere a una tematica amorosa testimoniano un raffinato gusto decorativo.