Ilgiorno.it - Alla guida senza patente. Denunciato

Leggi su Ilgiorno.it

Fermato per un controllo, ha tentato di fuggire a piedi abbandonando l’auto presa a noleggio, che stavando pur non avendo la(mai conseguita). E ha poi insultato e minacciato gli agenti della polizia Locale di Vellezzo Bellini. Un trentenne di nazionalità tunisina, domiciliato nel Modenese anche se irregolare sul territorio nazionale, è statoProcura di Pavia sia per la, commessa per la terza volta in pochi mesi, quindiseconda recidiva, oltre che per oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale. L’episodio è successo in via Partigiani, dove la pattuglia della Locale era impegnata in un controllo del territorio. S.Z.