Algoritmi Evolutivi | l’Intelligenza Artificiale ispirata dall’evoluzione biologica

Cosa sono gli, a cosa servono e perché sono strettamente legati all’evoluzione? Tra vantaggi e limitazioni, in questa guida esploriamo le applicazioni di questa tipologia di algoritmo e vediamo le basi per l’implementazione. Essi possono essere utilizzati, tra le altre cose, per far evolvere frasi e strutture musicali (delapplicata alla musica abbiamo parlato in un nostro monografico). Cosa sono gliApplicazioni Come implementare un algoritmo evolutivo(IA) è una branca dell’informatica che si occupa di crearein grado di emulare il comportamento intelligente dell’uomo. Una delle tecniche utilizzate per la creazione diefficaci è l’utilizzo di tecniche ispirate alla biologia, in particolare all’evoluzione delle specie.