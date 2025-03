Unlimitednews.it - Alfa Romeo Junior Ibrida Q4, nata per le strade difficili

Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Con l’arrivo dellaQ4 si completa la gamma del piccolo crossover di. Commercializzato in 38 Paesi, a pochi mesi dal lancio ha registrato più di 27.000 ordini a livello globale, di cui un 19% è rappresentato dalla configurazione full electric. Numeri destinati a crescere con l’introduzione della nuovaQ4, variante a trazione integrale con gestione automatizzata dell’asse posteriore che consente un comportamento adeguato in qualunque scenario e fondo stradale, grazie al Power Looping Technology, che assicura la trazione integrale anche in assenza di carica della batteria. Il sistema ibrido da 48 Volt combina un motore turbo 1.200 e due propulsori elettrici per una potenza combidi 145 cavalli. Inoltre,Q4 è equipaggiata, per la prima volta su questa piattaforma, con sospensioni posteriori MultiLink, per un comfort e un piacere di guida superiori.