Dilei.it - Alexandra di Hannover, fuga d’amore col fidanzato. Ma cala il silenzio sul matrimonio

disi è concessa una vacanza con ilBen-Sylvester Strautmann. I due sono volati in Giappone per trascorrere del tempo insieme, quasi come se fosse una sorta di luna di miele, anche se per il momento tutto tace sul lorodie Ben-Sylvester Strautmann, luna di miele in GiapponeDopo aver conquistato la Milano Fashion Week,diè sparita dalla scena pubblica, lasciando libero il campo a sua sorella Charlotte Casiraghi che ha brillato invece alla Paris Fashion Week come ospite d’onore di Chanel.si è concessa una vacanza in Giappone che sembra avere tutte le caratteristiche di unacon il suo, Ben-Sylvester Strautmann. I due spesso partono insieme per lunghi weekend, immersi nella natura, all’insegna della calma e della tranquillità, lontani dalla frenesia della loro quotidianità.