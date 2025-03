Justcalcio.com - Alexander-Arnold ha escluso la finale della Coppa EFL di Liverpool

Sito inglese:Trentmancherà laEFL dicontro il Newcastle United con un infortunio alla caviglia, ma potrebbe tornare primafinestagione.ha zoppicato nella seconda metàperdita dicontro Paris Saint-Germain nel round di Champions League di 16 martedì, con i Reds alla fine che sono usciti in penalità.Jarell Quansah, che è stato nominato nella prima squadra in Inghilterra di Thomas Tuchel venerdì, lo ha sostituito al Parc des Prines e potrebbe iniziare a Wembley domenica.Tuttavia, l’infortunio dilasciasenza un difensore centrale riconosciuto mentre Conor Bradley e Joe Gomez si stanno ancora riprendendo da problemi.“Trent non è disponibile”, ha confermato il capo allenatore Arne Slot in una conferenza stampa di venerdì.