Alessandro Benvenuti al Colonna di Marino

L’attoresarà protagonista dello spettacolo “Un comico fatto di sangue”.Una commedia di prosa “one man show”, che andrà in scena Domenica 16 marzo alle ore 18,00 presso il Teatro “Vittoria” di. La Compagnia Seven Cults presenta la commedia scritta da e con. “L’autore e la sua compagna di vita – così spiega lo stesso– analizzano con un linguaggio comico modernissimo e con chirurgica spietatezza i rapporti tra i membri di una famiglia che sa tanto d’Italia, di questa nostra Italia che ha perso la bussola del buon senso e naviga ormai a vista tra i flutti sempre più minacciosi del mar dell’incertezza.” Una commedia in cinque atti rapidi ed incisivi dove nessuna parola è messa lì per caso. Una drammaturgia sorprendente nella sua semplicità.