Lapresse.it - Alessandria, morto il bimbo di 2 anni caduto dal terzo piano

E’ildi 2precipitato dal, dall’appartamento nel quale viveva con la madre, nel quartiere Cristo di. Sul posto era immediatamente intervenuto il 118, oltre ai carabinieri. Ilin gravi condizioni era stato portato al pediatrico di, dove è rimasto fino a oggi. La caduta era avvenuta il 10 marzo.In casa erano presenti anche la madre e un altro figlio, neonato. Secondo le prime indagini, ilsi sarebbe sporto per cercare un giocattolo, mentre la madre allattava il fratellino. Ad accorgersi della caduta per prima sarebbe stata la nonna, che abita lì vicino, e avrebbe notato ilin giardino, dando l’allarme. Ilera stato ricoverato in terapia intensiva.