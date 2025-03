Notizieaudaci.it - Alessandria, Jibril non ce l’ha fatta: il bimbo caduto dalla finestra per recuperare un giocattolo

non ce. É morto il bambino di poco più di 2 anni precipitato, nel pomeriggio di lunedì 10 marzo, dal terzo piano della palazzina in cui vivere con la famiglia in via Gandolfi ad, nel quartiere Cristo. Lo comunica, in una breve nota, l’ufficio stampa dell’Azienda ospedaliero-universitaria. La caduta nel tentativo dila motoIl, marocchino, era stato ricoverato nel codice rosso all’infantile ‘Cesare Arrigo’ e la prognosi è sempre rimasta riservata. Come ricostruito nell’immediatezza dei fatti dai Carabinieri, il piccolo si sarebbe sporto da unain un momento di distrazione della madre, che stava allattando il fratellino, e della nonna. É precipitato in cortile dopo aver cercato di raggiungere unoltre il davanzale dopo essere rimasto sospeso per alcuni secondi.