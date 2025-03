Alcune note sugli sviluppi della politica estera della Repubblica Popolare della Cina (2 - continua)

Leggi su Ildenaro.it

IA, DeepSeek e la competizione sino-statunitenseDurante questo periodo, l’innovazione scientifica e tecnologicaha costantemente superato l’immaginazionepubblica opinione. Dalle “Due bombe e un satellite” (programma spaziale cinese degli anni ’50), a “Shenzhou” e “Chang’e”, e poi al 5G, all’informatica quantistica e a DeepSeek, generazioni di cinesi non hanno mai smesso di lottare, e il percorsoper diventare una potenza scientifica e tecnologica è diventato sempre più ampio.Naturalmente, questa strada non è sempre liscia. Che si tratti di tecnologia aerospaziale o di produzione di chip, l’irragionevole repressione imposta da una parte del mondo esterno non si è mai fermata. Ma dove c’è un blocco, c’è una svolta; dove c’è repressione, c’è innovazione. C’è un bel detto in un’antica poesia cinese: «Le montagne verdi non possono coprirlo, dopotutto scorre verso est» (in riferimento al fiume Chang Jiang = Yangtze = Fiume Azzurro).