Quotidiano.net - Alchimie Falconeri. Tra eleganza e raffinatezza

Leggi su Quotidiano.net

di Marina Santin, allure nonchalante e un lusso discreto, mai ostentato ma immediatamente percepibile, alla vista e al tatto. Questa l’anima dello stile di, senza tempo ed effortlessly chic, sofisticato per natura, declinato in creazioni per entrambi, frutto della perfetta alchimia tra pregiate fibre naturali, artigianalità italiana, metodi di produzione innovativi e costante attenzione per l’ambiente e le persone. A trascriverlo in immagini, la nuova campagna primavera-estate 2025 del brand, che vede protagonisti – per la prima volta in assoluto insieme su un set – Rosie Huntington-Whiteley e Jason Statham, affascinanti interpreti di un racconto fashion che supera il concetto di moda e di tendenza per imporsi come partner di vita vera e autentica. Ambientati sullo sfondo dei panorami mozzafiato di Comporta, oasi incontaminata ed esclusiva sulla costa portoghese, gli scatti, pervasi da un’atmosfera intima e cozy, immortalano la coppia che, emblema di un perfetto equilibrio tra forza e fair play, incarna al meglio il lifestyle ricercato che da sempre identifica il Dna del marchio italiano, specializzato nella produzione di maglieria in cashmere di altissima qualità.