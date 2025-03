Ilfattoquotidiano.it - “Alberto Trentini si trova nel carcere El Rodeo I, alla periferia di Caracas”: le notizie sul cooperante detenuto in Venezuela

Di lui non si hannodal 15 novembre 2024, quando è stato arrestato con l’accusa di terrorismo in. E soltanto ora emerge con certezza dove sia, ilveneziano per il quale da settimane si chiede la liberazione attraverso appelli, mobilitazione e un silenzioso lavoro diplomatico. Il 45enne sinelElI, nello Stato di Miranda,di, a circa 30 chilometri della capitale, in una località chiamata Guatire. Le informazioni arrivano all’Ansa da fontine., arrivato nel Paese sudamericano il 17 ottobre scorso per coordinare i lavori sul campo della ong Humanity & Inclusion, attualmente sarebbe in regime di isolamento. Oltre a, ci sono anche altri otto italo-ni, tra cui ex deputati e dirigenti politici, nella lista dei detenuti per i quali il governo italiano ha fatto numerosi appelli alaffinché vengano liberati.