Ilnapolista.it - Al Psg sono preoccupati per il derby contro il Marsiglia: «Ci hanno chiesto di pianificare lo scenario peggiore»

Leggi su Ilnapolista.it

Al Psgper ilildi De Zerbi. Lo rivela l’Equipe che ha ricevuto informazioni da alcuni dipendenti interni al club. Già dopo la vittoriail Liverpool in Champions League, “i vari dipartimenti del club si prepararono ad accogliere ilcon preoccupazioni molto concrete. «Ci è statodilo», ci ha raccontato un dipendente, a condizione di mantenere l’anonimato. «Lo? Interruzione totale della riunione a causa di cori o striscioni inappropriati. Altrimenti è prevista almeno una breve interruzione»“.Leggi anche: Rabiot: «Basta ipocrisia: a Parigi i tifosi non midato nulla, nessuno ha pensato di difendermi»Psg-preoccupa: i coriRabiot il pericolo principaleL’arrivo delal Parco dei Principi genera di per sé preoccupazione.