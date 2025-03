Ilfattoquotidiano.it - Al Parlamento Ue è andata in scena una pagliacciata guerrafondaia: il popolo europeo vuole la pace

Non ci sono parole per descrivere l’indegnarecentemente messa innel(per vedere come hanno votato i rappresentanti italiani si veda l’utile documentazione pubblicata dal Fatto). Va innanzitutto chiarito che né la Commissione né ilhanno competenze che possano consentire loro di promuovere il riarmo e la guerra. Ciò sia per considerazioni attinenti al contenuto delle norme sia per questioni relative alle rispettive attribuzioni degli organi dell’Unione.Dal primo punto di vista occorre ricordare come l’art. 3 del Trattato di Lisbona (ex articolo 2 del Trattato dell’Unione europea) affermi con chiarezza che “1. L’Unione si prefigge di promuovere la, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli”. E’ evidente come tale obiettivo sia platealmente contraddetto dal piano di riarmo di von der Leyen che non solo tenta di frapporre ostacoli alla soluzione pacifica del conflitto ucraino, che deve essere basata sui principi del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite relativi alla soluzione pacifica delle controversie internazionali e dell’autodeterminazione dei popoli (in relazione questo ai voti liberamente espressi dalle popolazioni della Crimea e del Donbass), ma distoglie importanti risorse finanziarie da sanità, istruzione e diritti sociali in genere.