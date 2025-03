Ilrestodelcarlino.it - Al Diana con Galletti e Guazzaloca

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ho appreso che il ristoranteè stato ceduto dalla famiglia Tedeschi. Come tanti bolognesi spero che la nuova proprietà tenga viva la tradizione dei piatti bolognesi, dai tortellini al bollito, che lo ha fatto conoscere ad artisti, attori, imprenditori, politici. Alhanno cenato Federico Fellini e Indro Montanelli oltre a intere generazioni di bolognesi. È un locale storico che ha portato il nome di Bologna in giro per il mondo e spero che continui a farlo. Silvio Mingardi Risponde Beppe Boni Dunque il Ristorante, un pezzo di Bologna che vale come un monumento, passa di mano. Il proprietario, Stefano Tedeschi, lo ha ceduto ad un pool di ristoratori, gente del settore che sa come muoversi. Nella speranza che la nuova proprietà non ne cambi l'anima non si può non ricordare colui che lo ha reso grande, il cavaliere del lavoro Ivo, un imprenditore che si è fatto dal nulla e che ha saputo per passione e visione costruire un impero agroalimentare.