Quotidiano.net - Al conservatorio San Pietro a Majella un eccezionale omaggio alla scuola di clarinetto napoletana

Leggi su Quotidiano.net

Luca Sartori,e Giovanni Imparato, pianoforte, sono i protagonisti di ‘Parliamo di Musica’ sabato 15 marzo ore 11.00 alSandi Napoli. I due noti musicisti attraverso il loro CD 19 th-Century Operatic Paraphrases for clarinet and 5 (Da Vinci Classic) celebrano per la prima volta ladi. Sabato eseguiranno in pubblico (ingresso libero) alcuni brani di una straordinaria incisione. L’evento si svolge nell’ambito di una collaborazione tra ilSane l’Università degli Studi Luigi Vanvitelli. Il CD in uscita è una quattro compositori-clarinettisti - Ferdinando Sebastiani, Francesco Pontillo, Gaetano Lablanchi, Giacomo Miluccio - che hanno intrecciato la loro vita artistica e di docenti di strumento con la città di Napoli.