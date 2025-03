Lapresse.it - AI, Gaudiello (Mermec): “Intelligenza artificiale di grande aiuto per la sicurezza ferroviaria”

Leggi su Lapresse.it

“Come garantire che gli impianti e l’infrastrutturacontinuino ad avere nel tempo le performance per le quali sono stati progettati e realizzati? Un insieme di strumenti diagnostici deve consentire le pratiche di manutenzione. L‘consente di mettere insieme tutte le informazioni che sono raccolte da vari sistemi di misura e di predire in qualche modo quelli che sono i sistemi nel futuro. Questo avviene attraverso algoritmi dell’”. Così Giuseppe, amministratore delegato diSTE, azienda del gruppospecializzata nel settore della, che di recente ha aperto una sede al Centro Direzionale di Napoli.Intervenuto oggi proprio nel capoluogo partenopeo al Feuromed, Festival euromediterraneo dell’economia,ha spiegato che il gruppo “punta molto sul sito di Napoli per attingere a un serbatoio di intelligenze che riteniamo straordinario.