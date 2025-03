Ilfattoquotidiano.it - “Ai Campi Flegrei la situazione ormai è critica ma nessuno ci dice cosa fare. Dobbiamo scappare? Tutto è lasciato al caso”: la rabbia di Lello Arena

a Napoli c’è una continuità negli eventi sismici e quindi chi sta in città e sente questo fenomeno si aspetta che qualcuno che sa gli dica, gli spieghi come affrontare lanelin cui il terremoto dovesse arrivare addirittura a una magnitudo di 5. Ma purtroppo laè un po’ inerte, ferma. Sappiamo che ce ne saranno altre maciche?”. È un grido d’allarme, misto ae ironia, quello lanciato daall’Adnkronos, dopo la forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 che, la scorsa notte, ha colpito ie Napoli.L’attore e comico napoletano, pur non essendo in città al momento del sisma (“Stanotte non ero a Napoli ma in viaggio”), ha subito contattato amici e parenti: “Ho fatto subito un giro di telefonate per vedere se stessero bene e fossero al sicuro e tranquilli.