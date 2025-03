Anteprima24.it - Agricoltura, iI congresso “Terra Viva Campania” conferma Nicola Scrima Presidente

Tempo di lettura: 3 minutiSi è tenuto a Salerno il secondodi, associazione cislina dei produttori agricoli che in regione accoglie oltre 2800 associati: l’assemblea hatoregionale e come viceIannace Alfonso. Tra le priorità sottolineate da, il bisogno di “favorire inl’imprenditoria femminile, il ricambio generazionale, l’inclusione degli immigrati alla luce di un mercato del lavoro non efficacemente governato con lo strumento del Decreto flussi, inoltre bisogna puntare a valorizzare le tante eccellenze produttive che contraddistinguono le province campane, come ci ricordano le tante produzioni Igp e Doc regionali”. “Il settore agroalimentare – ha aggiunto– coinvolge 105mila occupati e rappresenta un pilastro dell’economia regionale, ma la crescita potenziale è ancora molto alta, per questo crediamo che le imprese vadano sostenute nella formazione delle competenze e nei processi di innovazione, ad esempio nell’adozione di tecnologie avanzate come quelle satellitari e quelle per l’di precisione, oggi necessarie per incrementare l’efficienza produttiva e la sostenibilità ambientale: una sfida, questa, che continueremo ad affrontare ogni giorno soprattutto agevolando l’accesso dei nostri associati ai fondi regionali, europei e del Pnrr”.