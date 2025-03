Lanazione.it - Agonia Sollicciano. Morto un altro detenuto: "Una strage infinita"

di Pietro Mecarozzi Unin carcere. Il terzo da inizio dell’anno. Il sesto in circa dodici mesi. È ladei detenuti nel penitenziario fiorentino di. Martedì pomeriggio, nel giorno del suo compleanno, Timothy Fanfera, 34 anni originario di Roma, è stato trovato nella sua cella privo si sensi. Poco distante, a terra, erano presenti delle siringhe. Overdose di eroina, stando a quanto ricostruito. Gli agenti della polizia penitenziaria hanno tentato da subito di rianimarlo. Il giovane, però, era in coma. È stato così trasportato in fin di vita all’ospedale di Torregalli. Per poi essere trasferito al reparto di terapia intensiva. Dove alle 5.30 di ieri mattina è deceduto. Arrestato nel 2021 a Roma per reati in materia di spaccio di stupefacenti, Fanfera stava scontando un cumulo di reati e il fine pena era previsto tra oltre cinque anni.