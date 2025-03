Linkiesta.it - Agli italiani piace prenotare per cena e all’ultimo momento

Serale, di sabato, al volo e tramite smartphone. È la prenotazione al ristorante che glieffettuano più spesso secondo TheFork, la principale piattaforma per le prenotazioni online di ristoranti in Europa, che ha preso in analisi alcune tendenze dei propri utenti e della ristorazione nel nostro Paese, nel corso del 2024.Il risultato è un report, TheFork Insights 2024, in cui si uniscono i dati interni al portale, elaborati per il brand da Format Research assieme a quelli tratti da Infocamere, Datawarehouse Movimprese e Atoka (Banca dati Cerved).È la, infatti, ilin cui si concentra la maggior parte delle prenotazioni per la clientela italiana di TheFork, scelta dal 75 per cento degli utenti, mentre il 25 per cento predilige il sabato rispettoaltri giorni della settimana.