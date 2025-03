Lortica.it - Aggressione omofoba ad Arezzo: giovane pestato dopo una serata in discoteca

Jasmine Piattelli (Arcigay): “Ci affidiamo alla giustizia, servono più tutele”Un grave episodio di violenzasi è verificato adnella notte del 19 gennaio. Undi 18 anni è stato brutalmente aggreditoaver trascorso lain.La vittima, la cui identità resta riservata per motivi di indagine, era stata già bersaglio di insulti omofobi come “frocio” e “puttana” all’interno del locale. Gli insulti sono poi sfociati in un pestaggio quando, intorno alle 3 del mattino, il ragazzo è stato attaccato da un gruppo di coetanei vicino a un food-truck. Colpito alla testa e al volto, ha perso i sensi, continuando a subire calci e percosse mentre gli aggressori ribadivano insulti legati al suo orientamento sessuale, per poi darsi alla fuga.aver ricevuto le cure al pronto soccorso, ilha denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine e ha chiesto supporto all’Arcigay, che gli ha fornito assistenza psicologica e legale.