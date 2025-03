Ilrestodelcarlino.it - "Affitti troppo bassi, case popolari regalate"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, così non c’è futuro per ledi Valsamoggia". Muro contro muro e analisi impietosa quella fatta dal vicepresidente del consiglio comunale, Gabriele Ottomaniello (FdI) in sede di discussione del rinnovo, approvato, della convenzione che affida ad Acer la gestione dei 214 alloggi e delle 127 autorimesse di proprietà comunale. Un patrimonio immobiliare che, secondo le previsioni, porterà in un anno nelle casse di Acer poco meno di 350mila euro. "A conti fatti sono una media 133 euro al mese a carico degli affittuari. Un vero e proprio ‘paradiso della locazione’ dal momento che l’affitto medio sul mercato è almeno cinque volte tanto", sostiene Ottomaniello, che ben conosce la pressione abitativa del territorio e che propone di portare il canone mensile a una cifra che possa arrivare a coprire almeno le spese e la manutenzione.