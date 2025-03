Ilfattoquotidiano.it - AfD sdoganata, almeno nel calcio: i membri dell’ultradestra riammessi nella squadra del parlamento tedesco

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La risoluzione approvata dall’assemblea generale del FC Bundestag, ladidel(sì, esiste), secondo cui l’appartenenza al club e l’affiliazione partitica all’AfD (Alternative für Deutschland, partito di estrema destra) si escludono a vicenda e sono incompatibili, non è valida. Lo ha deciso il Tribunale regionale di Berlino II con la sentenza dello scorso 11 marzo, causa n. 85 O 64/24.Quello che potrebbe non essere noto a tutti, è che ilha una propriadi, composta dai suoiattivi ed ex, che si chiama FC Bundestag. Così come accade in aula, idei gruppi parlamentari democratici vogliono prendere le distanze dall’AfD e dai suoi deputati. Per esempio, nel marzo 2024, l’assemblea generale del FC Bundestag ha approvato una risoluzione di incompatibilità per quanto riguarda l’AfD: i suoidelnon potevano al contempo giocare per l’FC Bundestag.