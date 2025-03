Zonawrestling.net - AEW: Cambia all’ultimo la card di Dynamite, alcuni wrestler ancora acciaccati dopo Revolution

La AEW ha dovuto modificare diverse cose dell’ultima puntata diminuto, cosa che non accade quasi mai nella federazione di Tony Khan. La causa?lottatori non erano al top, per usare un eufemismo.menti dell’ultimo minuto dunque, alla McMahon Style, dovuti però ad una motivazione decisamente valida.Secondo l’ultimo report di Fightful, nonostante il grande successo di, l’ultimo PPV è stato molto duro e cruento per i lottatori.di loro, tra cui Kenny Omega, hanno dovuto “assorbire”acciacchi e la promotion ha deciso di improntare l’ultimo episodio del suo flagship show sui promo, invece che sul lottato, come molto spesso accade dalla creazione del programma.Una scelta dunque per salvaguardare la salute degli atleti, usciti davvero provati dal weekend.