Aereo dell’American Airlines prende fuoco evacuati i passeggeri

DENVER – Momenti di paura all’aeroporto di Denver, dove un Boeing 737-800ha presomentre era parcheggiato, costringendo ia un’evacuazione d’emergenza. Secondo quanto riportato dai media americani, il volo era partito da Colorado Springs ed era diretto a Dallas, ma è stato deviato su Denver a causa di un’imprecisata vibrazione del motore.Il problema si è aggravato durante le operazioni di rullaggio verso il gate, quando il motore ha preso, scatenando il panico tra ie il personale di bordo. Fortunatamente, tutti i viaggiatori sono stati fatti scendere in sicurezza, senza che si registrassero feriti.La Federal Aviation Administration (FAA) ha annunciato un’indagine per chiarire le cause dell’incidente. Resta da capire se il problema tecnico che ha costretto il volo a dirottare su Denver sia collegato all’incendio del motore.