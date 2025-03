Juventusnews24.com - Adzic, parla il suo ex allenatore: «Secondo me si sente meglio in quel ruolo. Spero che la Juve faccia questo con lui»

di RedazionentusNews24, il suo exMilinkovic lo esalta: scatta il paragone con quei due big dellaMladen Milinkovic ha espresso un suo parere su Vasilije, grazie speranza bianconera che fa da spola tra Prima Squadra entus Next Gen. Ecco le sue parole rilasciate a La Stampa.IDEALE E SOMIGLIANZE – «In quale posizione si esprime? Giocava nella maggior parte dei ruoli a centrocampo eme sinella posizione di trequartista, quando è vicino alla porta. Ha un tiro potente che sfrutta molto bene. A chi assomiglia? È un mix di 8 e 10, per caratteristiche può ricordare una via di mezzo tra Jugovic e Bellingham».IL FUTURO DI– «possa essere ricordato in Serie A, come lo sono stati Savicevic, Jovetic e Vucinic.