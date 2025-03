Juventusnews24.com - Adzic Juve, continua l’ascesa in Next Gen: obiettivo Prima Squadra per il gioiello bianconero. Il piano della società

di RedazionentusNews24, ascesa inGen:per ilclasse 2006. IlntusVasilijesta brillando con lantusGen. Già dallapartita al ritorno con la formazione Under 23, ilmontenegrini ha messo in mostra tutte le proprie qualità, confermando di essere di un'altra categoria rispetto alla Serie C. Due gol (uno su punizione, l'altro decisivo su rigore) in sette presenze e tante giocate e prestazioni importanti:mette nuovamente nel mirino la, dove potrebbe ritrovare spazio a fine stagione. Laha le idee chiare su di lui:rappresenta il futuro del club. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport.