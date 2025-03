Movieplayer.it - Adolescence, recensione: una storia drammatica in un grande piano sequenza

Leggi su Movieplayer.it

Nella miniserie britannica in quattro episodi laci accompagna nel dramma vissuto da una famiglia dove il figlio tredicenne è stato accusato di un orribile delitto. Con Stephen Graham, su Netflix. L'alba è appena sorta quando la polizia fa irruzione nella casa della famiglia Miller per arrestare il secondogenito Jamie, un ragazzino di appena tredici anni. Il detective Bascombe, a capo delle indagini, dichiara che questi è accusato di un omicidio e in quattro e quattr'otto lo conduce in caserma insieme al suo team. Lì poco dopo viene raggiunto dai genitori - il padre Eddie e la madre Manda - e dalla sorella maggiore Lisa, ancora scossi dalla situazione e in comprensibile ansia per lui. Indopo i prelievi medici di routine e l'arrivo dell'avvocato difensore d'ufficio, la famiglia viene .