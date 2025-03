Gqitalia.it - Adolescence di Stephen Graham è un'analisi incredibilmente unica sul fenomeno degli incel

SPOILER ALERT - Questo articolo contiene dettagli sulla miniserie-Nell'era dello streaming, il panorama televisivo non è mai stato così ricco, eppure la sensazione di non trovare nulla di davvero valido da guardare persiste. È proprio per questo che opere singolari e straordinarie comeemergono come fari in un mare di mediocrità. Questa serie in quattro episodi è un’esperienza intensa e innovativa: ogni episodio è girato in piano-sequenza, evocando lo stile del thriller psicologico Boiling Point di Philip Barantini, regista anche in questa occasione. Ma non è solo la forma a colpire. La sceneggiatura avvolgente e sfaccettata cattura lo spettatore fin dalle prime battute, tenendolo avvinto fino all’ultima ora, per poi lasciarlo emotivamente scosso.All'alba, nei sobborghi del nord, un'unità di polizia armata circonda la sonnolenta casa del lentigginoso adolescente Jamie Miller (l'esordiente Owen Cooper, uno dei migliori attori bambini che abbia mai visto).